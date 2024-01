De todas las empresas más punteras del panorama luchístico español, tal vez Lucha Libre Barcelona (LLB) fuese la que lucía un peldaño por debajo en el sentido de conseguirse acuerdos de colaboración con promotoras de otras escenas. Únicamente el pasado febrero la vimos realizar un evento conjunto con Italian Wrestling Association.

Y sabedora de ello, parece que uno de los propósitos de año nuevo para LLB es el de trazar más sinergias, como se vio en el epílogo de su último show, Batalla Navideña.

Allí, Nathan Black, propietario de la casa británica Pursuit Pro Wrestling, hizo acto de presencia para vender un futuro «crossover», que ya sabemos llevará el nombre de LLB vs. PPW, y cuyo cartel ya empieza a concretarse.

Por una parte, Nathan Black se las verá con Javier Vives, quien pondrá sobre la mesa su Campeonato Absoluto de LLB. Por otra, un mano a mano entre Sito Sánchez y Kid Lykos II, con el premio de obtener uno de los medallones de la máscara de oro. Y como plato fuerte, una Triple Amenaza donde Jordan Oliver defenderá el Campeonato Jersey Championship Wrestling (JCW) ante Leon Slater y Joey Torres.

Slater debutó en LLB el pasado abril, durante el evento Lo De Abril, haciendo equipo con Jeffrey Pac (dueño de LLB) para derrotar a Estrellas Del Caribe. Oliver hará su debut en LLB y en España.

► Cartel provisional de LLB vs. PPW

Desde la Sala Big C de Barcelona, Lucha Libre Barcelona y Pursuit Pro Wrestling colisionarán el sábado 13 de enero bajo el evento LLB vs. PPW. He aquí su menú luchístico actualizado.

CAMPEONATO ABSOLUTO DE LLB: Javier Vives (c) vs. Nathan Black

CAMPEONATO JCW: Jordan Oliver (c) vs. Leon Slater vs. Joey Torres

Sito Sánchez vs. Kid Lykos II

