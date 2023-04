LLB Lo De Abril | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, ROH) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento LLB Lo de Abril de la compañía Lucha Libre Barcelona realizado el 14 de abril en la Barcelona Lucha Libre School en Barcelona, Cataluña, España.

No deja de ser interesante cómo la lucha libre profesional en España continúa creciendo con el paso de los años y colaborando cada vez más con organizaciones importantes, como Revolution Pro Wrestling en esta ocasión. Recordemos que en la Barcelona Lucha Libre School estuvo entrenando Mercedes Moné hace unos meses:

Thanks for coming to train with us. @MercedesVarnado #LuchaLibreBarcelona #LLB pic.twitter.com/FYy1yOOlz3

— LuchaLibre Barcelona (@LuchaLibreBCN) October 22, 2022