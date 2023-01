Brock Lesnar, y no Roman Reigns, sería el rival de Stone Cold en WrestleMania 39

Parece que de algún modo, Stone Cold tiene que estar este año en WrestleMania. No sabemos si como consecuencia de una baja de The Rock, ayer un reporte de Fightful volvió a hacer girar las cabezas de miles de seguidores.

Fightful ha podido saber que se propuso internamente que Stone Cold Steve Austin tenga un ‘enorme oponente’, y contaron a Fightful que es Roman Reigns.

Por supuesto, WWE no escatima en gastos, pues Fightful afirma que la oferta conlleva una muy jugosa cantidad de dinero. Recordemos que en noviembre, también Fightful publicó lo siguiente.

«[…] El régimen de Triple H ha ido un paso más allá y, de hecho, ya le ha hecho una oferta formal para que Austin tenga otro combate […] Estas fuentes suponen que dicha oferta aplica para WrestleMania 39, en Los Ángeles, en 2023, pero no pueden confirmar que haya sido así. Así como tampoco pueden tan siquiera dar el nombre de un potencial rival para Austin. Otra fuerte nos indició que, inicialmente, Austin y WWE estaban muy separados en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo, por distintos términos de las negociaciones».

► La lucha que nunca fue y que ahora podría ser

Pero estén atentos, porque las informaciones estupefacientes continúan. Porque ahora Dave Meltzer sale al paso de lo revelado por Fightful y desmiente que WWE haya ofrecido a Steve Austin luchar contra Roman Reigns en WrestleMania 39. Según el periodista, la oferta implicaría a otra Superestrella.

«El combate que se propuso no fue con Roman Reigns. Fue con Brock Lesnar. No es algo que haya surgido ahora, llevan probablemente hablando de ello meses».

Curiosamente, WWE cerraría así una historia que se remonta a 2002, cuando se supo que Austin rechazó a última hora enfrentar a Lesnar en un combate programado para la edición de aquel año del torneo King of The Ring, provocando que Vince McMahon y Cía tuvieran que improvisar sobre la marcha, entre rumores de que “The Texas Rattlesnake” no quiso elevar a “The Beast”. Esto, a la postre, supuso el adiós de “The Texas Rattlesnake”, si bien sólo hasta principios de 2003.

Surgen dudas, no obstante, de la vía creativa expuesta aquí, pues anoche en Raw pareció detonarse un nuevo duelo entre Lesnar y Lashley que apunta a darse en WrestleMania 39.