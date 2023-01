La WWE anunció oficialmente que Cody Rhodes regresará a los encordados en el Royal Rumble 2023. Una de las treinta entradas de la lucha varonil será para el “American Nightmare”. Justamente, lo que no se sabe es cuál. No faltan quienes hayan criticado la decisión de la compañía de confirmarlo pues eso ha eliminado la sorpresa que sería. No obstante, también hay quienes lo ven como un buen movimiento, como es el caso de Jimmy Korderas. El ex réferi estuvo compartiendo su opinión en un nuevo #ReffinRant.

In today's #ReffinRant should Cody have been revealed as entering the Royal Rumble or kept a surprise was a big topic of discussion all last week. Here's my thoughts about it. #StaySafe pic.twitter.com/h9QNuGku9r

— Jimmy Korderas (@jimmykorderas) January 23, 2023