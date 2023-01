Santino Marella detalla su plan de futuro en IMPACT

“(…) IMPACT! Wrestling ahora posee la marca registrada Santino Marella. (…) No tener que modificar el personaje y simplemente ser Santino, algo en lo que soy bueno y me siento cómodo. No me fui el tiempo suficiente para que nadie me conociera, pero me fui lo suficiente como para que signifique algo. Fue un buen equilibrio. El tiempo lo es todo y fue el momento adecuado. (…) Con IMPACT, tengo una visa de trabajo de EE. UU. nuevamente. Hablé con Scott al principio y le dije: ‘Una de las únicas cosas que pido es que cuando mi hija pueda luchar, me gustaría hacer algo en el ring con ella’. Él está bien con eso”. Así hablaba recientemente Santino Marella de su unión a IMPACT! Wrestling (y de WWE y AEW).

► El plan de Santino Marella en IMPACT

Aquello en lo relativo a su pasado y a su presente. Más recientemente, en Busted Open Radio, el “Milan Miracle” estuvo dando detalles de sus planes de futuro en la zona de impacto.

“Bueno, en realidad, entonces, ya sabes, la conversación es que intentaré luchar tal vez trimestralmente. Combates especiales, ese evento de Jerry Lawler, luchando algunos combates al año. Veré lo que el cuerpo puede hacer, pero sobre todo, trabajo divertido detrás del escenario, algunas promos en el ring, todo ese tipo de cosas.

“Muchas interacciones con superestrellas y tratar de hacerlas reír y tratar de hacerlas estallar. Es divertido, es muy divertido. Los jugos creativos están fluyendo y muchos de los escritores aquí están ansiosos por escribir comedia que se ejecutará correctamente y hay una muy buena energía aquí en este momento”.

