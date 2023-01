Más detalles de la posible ausencia de The Rock en WrestleMania

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer sorprendió a todos los fans de WWE, pues aseguró que la participación de The Rock en WrestleMania 39, que hasta entonces parecía más que confirmada, podía caerse.

Según Meltzer, pudo saber que Rocky le ha dicho a algunos conocidos y a algunos amigos cercanos, que no luchará contra su primo Roman Reigns en WrestleMania 39 porque no tiene tiempo para ponerse bien físicamente. Y no nos referimos a los músculos, que le sobran, sino a poder ganar estado físico para poder luchar y no quedarse sin aire en el ring.

► The Rock podría luchar en WrestleMania 39… O no

Ahora, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Meltzer ha dado más detalles en torno a si The Rock luchará o no en WrestleMania Hollywood. Estas fueron sus palabras:

“WWE ya sabía desde hace un tiempo que The Rock sentía que no podía estar en la forma correcta para poder luchar para abril. Cualquier cosa es posible, y ciertamente, es posible que una o dos personas mantengan todo en secreto en torno a que sí luchará, pero lo más reciente que se dice es que no ha tenido ni tiene tiempo para ponerse en forma física.

“Pero, de nuevo, todo depende de si puede cambiar de opinión. Si cree que todavía está a tiempo de ejercitarse bien, él lo hará y luchará en WrestleMania. Pongámoslo de esta manera: la mayoría de las personas opinan que no se va a dar esta lucha. Y así lo han venido diciendo desde hace meses.

“Aquellos a nivel interno en WWE pensaron desde el inicio en que las probabilidades no eran buenas, dado su calendario de trabajo… Pero, no existe el cien por ciento de certeza de que no vaya a luchar, porque este es un negocio muy secreto. Puedo decir que la situación, dentro de la empresa, no se ve bien, no luce bien”.

Así las cosas, a nivel interno en WWE sienten que The Rock no podrá llegar a abril de 2023 en buen estado físico, y por ende, no aceptaría luchar contra su primo Roman Reigns en WrestleMania 39. Y, tal vez por esta razón, se ha podido saber recientemente que WWE le ofreció una enorme cifra de dinero a Stone Cold Steve Austin para luchar contra El Jefe Tribal en la próxima WrestleMania.