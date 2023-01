Raw: Brock Lesnar atacó a Bobby Lashley

En la más reciente edición de Raw, el especial del 30 Aniversario de Raw, y en el cuarto combate de la noche, se llevó a cabo una lucha entre el Campeón de los Estados Unidos WWE, Austin Theory, y Bobby Lashley, quien buscaba recuperar el título.

El combate fue una lucha sin descalificación. Lashley empezó a atacar a Theory apenas se tocó la campana. Lashley arrojó a Theory fuera del ring y lo arrojó contra el poste del esquinero. Posteriormente, Lashley conectó un supléx.

Posteriormente, Theory tomó una silla y atacó a Lashley con la misma en la espalda. Theory luego puso la silla entre las cuerdas del esquinero.

Theory luego sacó una mesa debajo del ring, pero no la pudo usar. Lashley derribó a Theory aplicándole un Flatliner de cara contra el esquinero. Luego, empujó a Theory de cara contra la silla que él mismo había preparado.

Lashley dispuso de la mesa para dejarla lista para romperla. Theory se bajó y lo golpeó y luego, le conectó un golpe con un extintor de incendios y le aplicó el líquido de mismo sobre Lashley.

THE BEAST IS BACK!@BrockLesnar just crashed #RAWXXX with a message for @fightbobby! pic.twitter.com/vBe3Tda4ni

— WWE (@WWE) January 24, 2023