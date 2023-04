Por parte de Gunther, el guante ya estaba lanzado desde hace tiempo. Durante varias entrevistas a lo largo de los últimos años, el actual Campeón Intercontinental WWE no ha escondido su deseo de luchar con Brock Lesnar; oportunidad que ya tuvo, aunque brevemente, en el último Royal Rumble varonil.

Faltaba que de parte de Lesnar también se mostrara voluntad. Y “The Beast” lo hizo durante su reciente entrevista con Daniel Cormier.

«Sí. Realmente no me importa… solo me lo propusieron, y yo no soy quien decide aquí. Es solo una de esas cosas. Cuando me lo propusieron, me gustó porque me gusta el desafío, y me gusta el enfrentamiento».

Así pues, WRKD Wrestling y WrestleTalk decidieron tirar la caña: WWE planea un duelo entre Lesnar y Gunther para SummerSlam 2023.

► Lesnar vs. Gunther, una posibilidad lejana

Hoy, por medio del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer viene a poner un poco de orden sobre estas informaciones. Básicamente, desmintiéndolas.

«Ahora mismo no hay planes para un Lesnar vs. Gunther en SummerSlam ni en un futuro cercano. Por supuesto que puede cambiar, porque es un combate viable. Pero si Lesnar está programado para SummerSlam hay ya una dirección y no es Gunther».

Tal dirección puede que sea, a cambio, Cody Rhodes. Aunque parece que Lesnar y “The American Nightmare” se verán las caras en Backlash el próximo mes, SummerSlam suele albergar luchas muy notorias, y aquí encajaría una revancha entre el ex-UFC y el ex-AEW.

Mientras, no hay todavía indicio alguno acerca de qué hará Gunther en “The Biggest Party of the Summer”, ni si por entonces todavía conservará el Campeonato Intercontinental WWE.