Brock Lesnar y Oba Femi pactan una Hell in a Cell para SummerSlam

Oba Femi inició el programa con la confianza de quien acaba de conquistar el torneo King of the Ring. Sin embargo, la celebración duró muy poco, ya que Brock Lesnar apareció para dejar claro que la rivalidad entre ambos está lejos de terminar.

El segmento concluyó con la confirmación de uno de los combates más esperados para SummerSlam, donde ambas superestrellas se enfrentarán dentro de una Hell in a Cell.

► Oba Femi celebró su coronación como King of the Ring

Recibido con una gran ovación, Oba Femi llegó al cuadrilátero portando la corona que lo acredita como nuevo King of the Ring.

El nigeriano recordó que había advertido a Jey Uso que su destino ya estaba escrito y aseguró que, tras derrotarlo, había demostrado ser el auténtico gobernante de WWE.

Femi también señaló que había llegado el momento de tomar una decisión como ganador del torneo pues era momento de elegir a uno de campeones máximos para luchar por convertirse en campeón, aunque nunca pudo explicar cuáles eran sus planes.

► Brock Lesnar atacó por sorpresa al nuevo rey

La celebración fue interrumpida por la aparición de Paul Heyman y Brock Lesnar, quienes caminaron hasta el ring mientras «The Beast» felicitaba irónicamente a Femi por su victoria.

Lesnar aseguró que, aunque no veía Raw, Heyman lo mantenía informado sobre todo lo que ocurría, incluyendo las declaraciones en las que Oba lo había llamado «cobarde» y «perra».

Antes de que el campeón pudiera responder, Brock lanzó una advertencia:

«Si hablas mierda, te llevas un golpe».

Inmediatamente después conectó un golpe bajo que dejó indefenso al nigeriano, para rematarlo con un devastador F-5.

► SummerSlam tendrá una Hell in a Cell

A pesar del ataque, Oba Femi logró incorporarse y tomó un micrófono para desafiar a Lesnar a un combate en SummerSlam.

Lejos de rechazar el reto, Brock aceptó de inmediato, aunque decidió aumentar las apuestas.

«The Beast» propuso que el enfrentamiento se dispute dentro de una Hell in a Cell, reto que quedó pactado oficialmente antes de que él y Heyman abandonaran la arena.

Adam Pearce confirmó el combate, el cual será en el evento más importante del verano.