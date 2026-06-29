Tras Night of Champions Seth Rollins apunta al Campeonato Mundial Peso Completo

Seth Rollins cerró un capítulo en Night of Champions y ya tiene la mirada puesta en el siguiente. Tras vencer a Bron Breakker en Arabia Saudita en la lucha dentro de una jaula de acero que marcó el aparente fin de su rivalidad con The Vision, el “Arquitecto” declaró en el post-show del evento que su próximo objetivo es el Campeonato Mundial Peso Completo WWE, el título que nunca perdió dentro del ring.

► “El título que tuve que dejar vacante, el que no perdí”

Rollins dejó vacante el Campeonato Mundial Peso Completo a finales de 2025 tras sufrir una lesión en el hombro durante su rivalidad con Cody Rhodes, la cual lo tuvo fuera varios meses. Su regreso a la acción quedó enmarcado desde el inicio por una deuda pendiente con ese título, y en Night of Champions lo dejó claro sin rodeos:

“Cuando volví, dije que había dos cosas en mi mente. Una era terminar con The Vision. No sé si he terminado con The Vision, pero ciertamente hice las cosas más difíciles para ellos de ahora en adelante. Lo dejé atrás. La segunda cosa es recuperar el Campeonato Mundial Peso Completo. El título que tuve que dejar vacante, el que no perdí. El actual portador no es otro que Roman Reigns. Sin embargo, hay una enorme cuña entre Roman Reigns y yo ahora mismo, y ese hombre se llama Oba Femi. Oba se ganó una oportunidad titular en SummerSlam. Supongo que la verdad es que estamos jugando un poco al juego de la espera. Tenemos que ver qué decide Oba antes de que yo haga mi siguiente movimiento.”

► “Un nuevo mundo”: Rollins quiere demostrar que puede con la nueva generación

Más allá del objetivo inmediato, Rollins aprovechó para reflexionar sobre lo que significa competir en la era actual de la empresa, donde talentos como Breakker, Oba Femi o Trick Williams empujan con fuerza desde abajo. El campeón múltiple habló de la necesidad personal de probarse a sí mismo ante cada nueva generación:

“Tomo cada lucha que tengo de ahora en adelante como si tuviera que poner todo en juego para demostrar que puedo seguirles el ritmo a la próxima camada de talento que viene. Chicos como Bron, como Trick Williams, Oba Femi: este es un nuevo mundo en el que estamos entrando.”

El panorama que se abre para Rollins depende directamente de la decisión que tome Oba Femi, quien tras ganar el torneo Rey del Ring en el mismo Night of Champions ante Jey Uso, podrá elegir entre retar a Roman Reigns por el Campeonato Mundial Peso Completo o a Sami Zayn por el Campeonato Indiscutido WWE en SummerSlam. Si Femi apunta a Zayn, la puerta hacia Reigns podría quedar abierta para el “Visionario”; si elige a Reigns, Rollins tendría que esperar o buscar otro camino para llegar al título que considera suyo.