Adam Cole acaba de volver a los encordados tras varios meses alejado recuperándose de una conmoción cerebral y Britt Baker estaba aterrorizada por su primera lucha ante Daniel García en el Dynamite del 29 de marzo, como señala en Good Karma Wrestling. El Panama City Plaboy ganó el combate, aunque su rivalidad en realidad es con Chris Jericho.

A concerned @IAmJericho helps @garciawrestling to the back after his battle with @adamcolepro in the #AEWDynamite main event…

Tune in to #AEWAllAccess on TBS right now! pic.twitter.com/iEf2WZbstN

— All Elite Wrestling (@AEW) March 30, 2023