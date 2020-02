Bray Wyatt vs. John Cena en WrestleMania 36: surge el rumor

El propio John Cena lo avisó el pasado mes durante su aparición en el programa de Jimmy Kimmel.

Todo, cuando Paul Davis de WrestlingNews.Co reportó semanas atrás que WWE iba a por todas con «The Champ» en WrestleMania 36.

Y ahora entra en juego un cuanto menos curioso tuit publicado por Fightful.

The Fiend is going after people that “wronged” him in the past. With John Cena coming back on February 28th, it would be fitting. pic.twitter.com/C9ERZMK8YC

— Fightful Wrestling (@FightfulWrestle) February 12, 2020