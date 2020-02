La sorpresa de la semana y del mes, ha sido que Simone Alexandra Johnson, una joven de 18 años, firmó contrato con WWE.

No es una gran luchadora independiente, no es una atleta renombrada, sino que es la hija de The Rock. ¡Vaya presión!

► Simone Johnson habla

Y debido a todo lo que se ha hablado, que la gente quiere conocer más de la joven y demás, Cathy Kelley tuvo la oportunidad de entrevistarla en el WWE Performance Center de Orlando, Florida, en donde adelanta sus entrenamientos.

«Hasta ahora ahora estoy procesando la idea de poder hacer esto, me siento como una niña de 10 años de nuevo, porque he amado la lucha libre desde que tengo uso de razón, y ahora tengo la posibilidad de perseguir una carrera en la lucha libre. No puedo ponerlo en palabras.

«Cuando tenía 9 o 10 años, estaba en la casa de mi abuela (Ata Maivia Johnson) y me dijo que quería mostrarme algo. Sacó un montón de DVDs de los 80’s, de los 90’s, la Atittude Era y actuales y me senté a verlos y he visto cómo ha cambiado todo y el progreso que ha tenido la lucha libre hasta lo que es hoy. Desde el primer momento en que vi la lucha libre, me enamoré de ella.

«Siempre había querido ser luchadora, era algo que tarde o temprano iba a hacer, pues mis padres siempre me han apoyado, y simplemente ahora se me presentó esta oportunidad. La primera vez que vi a mi papá en el ring en vivo fue en WrestleMania 28, y estaba muy feliz de poder verlo hacer algo diferente y algo con lo que sabía que ambos podíamos conectar.

«Cuando supo que quería ser Superestrella WWE, mi padre siempre me apoyó, al igual que toda mi familia, siempre me han apoyado. Me dijo: Ve por ello. Y siempre ha estado a mi lado. Llevar el legado de mi familia en WWE significa el mundo, fue una gran razón por la cual quise incursionar en la lucha libre, estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de seguir con el legado y sí, siento presión, pero al final del día depende de mí no sentarla.

«He entrenado con mi papá, me da muchos consejos cada día. Amo poder hacer algo que ambos amamos, juntos, es grandioso. Me dijo que siempre tenía que ser fiel a mí misma y recordar la influencia de conectar con la audiencia.

«La primera vez que me subí al ring fue cuando tenía 11. Mi papá me subió al ring antes de WrestleMania 29, fue una sensación irreal y supo allí mismo que sí, esto era lo que quería hacer. Lo que más amo del Performance Center no es solo poder aprender de algunos de los mejores entrenadores del mundo, sino de todos en conjunto, todos aquí nos sentimos como equipo, somos enfocados, es mejor entrenar juntos que por separado, aunque este negocio es algo individualista».

«Triple H siempre me ha apoyado, y eso significa el mundo para mí, cada vez que lo veo me desea lo mejor, es genial, me apoya mucho».

«Mis padres siempre me dijeron que fuera a la universidad y los hiciera orgullosos, pero en mi mente siempre supe que puedo balancear los estudios y la lucha libre. Estudio Administración de Espectáculos, así que es lo mejor de ambos mundos. Continuaré trabajando para ser una mejor y yo y ser la mejor atleta que puedo ser«.