John Cena quiere que todo el Universo WWE tenga claro que nunca los abandonará, así como también quiere que no lo olviden. Él siempre será una Superestrella, nunca dejará atrás su pasado en el Imperio McMahon, por mucho tiempo que pase alejado, por muy lejos que viaje para filmar sus películas, aunque actualmente no existe ningún lugar en el mundo donde pueda esconderse del gigante del entretenimiento.

El 16 veces Campeón Mundial, quien esperamos que este año se convierta en 17, acudió como invitado una vez más recientemente al exitoso y popular programa de televisión conducido por Jimmy Kimmel. En el mismo habló de muchas cosas, protagonizó momentos divertidos, como veremos a continuación, y en SÚPER LUCHAS queremos destacar sus declaraciones acerca de WrestleMania 36.

Un año más, esperamos que «The Champ» forme parte del magno evento. Quizá no teniendo un combate como tal sino una aparición, como hiciera en 2019, pero siendo uno de los nombres del cartel. ¿Qué comentó al respecto en el programa?

«Siempre me gusta que me den ideas para hacerlas mías. Sé que tenemos un pequeño grande evento que es WrestleMania a la vuelta de la esquina y resulta que es en Tampa, que es donde vivo. Estaré por el barrio. Suicide Squad debería estar hecha para entonces, pero no es como si llamara a alguien y dijera: ‘Quiero estar en WrestleMania’. La forma de hacerlo, para cualquiera, es que Vince McMahon te llame y te diga: ‘Hola, amigo, me gustaría que hicieras esto’. Entonces le dices: ‘Sí, señor’. Y eso es todo».