Una vez que Braun Strowman venció a Bray Wyatt en Money in the Bank 2020 para retener el Campeonato Universal quizá muchos pensaron que la rivalidad iba a continuar con la vista puesta en que más adelante el retador se transformara en The Fiend para tener todas sus fuerzas a su disposición para coronarse. Pero cuando se confirmó que el siguiente PPV sería Backlash 2020 las esperanzas de un combate entre el monstruo y el demonio se vinieron abajo. Porque parece más una lucha que WWE reservaría para SummerSlam 2020, un evento sin duda más importante que el del 14 de junio.

► Braun Strowman en Backlash 2020

Sin saber si eso es lo que va a ocurrir, el monarca confirmó nuevos oponentes para el siguiente pay-per-view anoche en Friday Night SmackDown. Sí, nuevos, porque Strowman no enfrentará a un luchador sino a dos. ¡Y en un combate en desventaja! Después de que venciera a su amigo The Miz durante el show, como es de menester, John Morrison desafió al campeón a una lucha en Backlash. Este, ni corto ni perezoso, aceptó.

Y ahora es oficial.

"¡ES OFICIAL! ¡Braun Strowman defenderá el Campeonato Universal contra The Miz y John Morrison en una lucha en desventaja en Backlash!".

Este enfrentamiento se suma a los confirmados anteriormente: Randy Orton vs Edge, que está siendo promocionado como el "más grande combate de lucha libre de la historia", y Drew McIntyre vs Bobby Lashley por el Campeonato WWE.

En cuanto a lo que puede pasar en la lucha por el Campeonato Universal probablemente nadie espera ninguna sorpresa. Tiene toda la pinta de un combate, de una rivalidad, de transición antes de, como comentamos, llegue el próximo gran oponente para Strowman, el próximo gran PPV.