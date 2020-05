Es raro decirlo porque el título ha estado en el fondo del pozo durante mucho tiempo (y todavía no está claro si va a salir) pero la disputa del Campeonato Intercontinental se ha convertido en las últimas semanas en uno de los puntos más interesantes de Friday Night SmackDown.

Lamentablemente, no gracias a la calidad del reinado de Sami Zayn, a quien todos sus fanáticos, que no son pocos, quieren ver triunfar de una vez más allá de NXT, sino precisamente a que fue despojado, pues esto dio pie al nacimiento de un torneo que involucra a luchadores de primer nivel como Daniel Bryan o AJ Styles.

En cuanto se confirmaron como participantes muchos previeron que se enfrentarían en la final para que uno de los dos se coronara. Y de momento ese es el camino que llevan los dos. No obstante, no debemos pasar por alto ni a Jeff Hardy ni a Elias, porque ellos también continúan en la competencia, continúan buscando el gran premio.

De hecho, después de lo ocurrido anoche en el nuevo episodio televisado de la marca azul de WWE, estos dos van a verse las caras cada uno con los anteriores. ¿Imaginan una final entre el "Enigma Carismático" y "The Drifter"? Ni ustedes ni nadie, pero a ver qué pasa la semana que viene.

Bryan vs Hardy y Styles vs Elias, estas dos las dos luchas de semifinales que determinarán el último combate por el campeonato que se encuentra vacante.

It's down to 4️⃣.

Here's how things stand in the #ICTitle tournament. #SmackDown pic.twitter.com/NoxxbdrvLH

— WWE (@WWE) May 23, 2020