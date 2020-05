Braun Strowman advierte a Otis después de SmackDown

Los fanáticos se quedaron realmente felices en sus casas después de ver cómo finalizó anoche Friday Night SmackDown, con Braun Strowman y Otis venciendo en un combate por equipos para despedir la velada soteniendo el Campeonato Universal y el maletín de Money in the Bank, respectivamente. WWE está jugando con la idea de que en algún momento futuro, la semana que viene, o dentro de tres meses, el segundo cobre su contrato contra el primero para intentar coronarse. Sin embargo, mejor que nadie apueste mucho a eso. Porque también se está hablando de otras opciones.

De todas maneras, el "Monstruo entre Hombres" va a estar pendiente de que la mencionada sea una de ellas, porque si bien parece improbable no la debemos quitar tan pronto de la mesa. Y el monarca quiso lanzar una advertencia al dueño del maletín por lo que pueda pasar. Después del triunfo que ambos compartieron hace unas horas frente a The Miz y John Morrison, Strowman hizo esta publicación en Twitter hacia Otis:

My Caterpillar was UGLY but a hell of a lot better than the @mikethemiz nip up!!!! #JackOfAllTradesMastwrOfNone @otiswwe enjoyed being in the ring with you!!!! Just don’t try me cause as much as I don’t want to I’ll give you these hands as well!!!

— Braun Strowman (@BraunStrowman) May 16, 2020