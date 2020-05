Mark Henry forma The Delegation: ¿Su objetivo es Lio Rush?

Eliminando la polémica, o sin hacerlo, incluyéndola en una trama de WWE entre ambos, qué interesante sería que Mark Henry tuviera una rivalidad con Lio Rush en los encordados estando los dos en su mejor nivel. Enseguida surgiría la pregunta de cómo el segundo iba a poder hacer frente al enorme primero. No obstante, eso nunca va a ocurrir. El miembro del Salón de la Fama del imperio de Vince McMahon está retirado desde 2018 y "The Man of the Hour" lo ha abandonado recientemente tras ser despedido, teniendo ahora que continuar con su carrera como luchador fuera de sus fronteras.

► Mark Henry forma The Delegation

No existe ni existirá historia en los encordados pero sí más allá de los mismos; tanto en redes sociales, como pudimos comprobar recientemente, como en entrevistas, como descubrimos ahora. El "Hombre Más Fuerte de Mundo" dijo esto en Busted Open Radio:

"Soy la realeza de la lucha libre y todos hablan bien de mí. Hay una razón por la que he estado 24 años en la lucha libre y nunca me despidieron. He fundado un grupo llamado The Delegation (La Delegación). Son todos los luchadores de élite afroamericanos de todo el mundo. La conversación de anoche fue sobre ti, Lio. Fue como: '¿quieres que vayamos por él?'. ¿Qué dije?: 'No, no vayan por él'. Aconsejo a Lio Rush que cambie de actitud. Esto no se trata de raza, se trata de ser un hombre".

Mark Henry forma The Delegation, pero de momento para nada. Parece que Henry podría haber decidido hacerle la vida mucho más complicada a Rush, pero prefiere no hacerlo. Quiere darle a este una nueva oportunidad de ir por el buen camino.