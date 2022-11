Brandi Rhodes: «Cody está enfocado en su regreso»

Cody Rhodes regresó a WWE en WrestleMania 38, donde se enfrentó y derrotó a Seth Rollins, en lo que fue el inicio de una gran trilogía que concluyó en WWE Hell in a Cell, luego de lo cual tuvo que someterse a una cirugía para reparar un músculo pectoral desgarrado. En consecuencia, The American Nightmare se encuentra en fase de recuperación y se espera que esté de vuelta para el 2023, probablemente en Royal Rumble, evento en el cual se perfilaría como máximo favorito, en caso de que llegue a participar.

► Recuperación de Cody Rhodes avanza favorablemente

Recientemente, Brandi Rhodes fue entrevistada en Ten Count de Steve Fall, donde habló de varios temas, incluyendo sus proyectos personales. También se dio tiempo para referirse a la rehabilitación de su esposo Cody Rhodes, indicando de que su salud ahora es “realmente buena” y parece listo para volver al ring pronto. Brandi también compartió que acompañó a Cody al fisioterapeuta y quedó impresionada con su apariencia actual.

«Él necesita luchar. Está en su sangre. Es parte de su maquillaje. Pero ahora, ha sido genial a través de todo esto. Todo el trabajo que ha estado haciendo para volver ha sido realmente bueno. Fui con él a su fisioterapeuta ayer para finalmente ver porque me ha estado molestando todo el tiempo, ‘No has venido, no has venido, tienes que venir’. Así que estoy como, ‘Está bien, Voy a ver.’ Estaba realmente impresionada con su aspecto ahora. No parece que haya pasado nada, lo cual es una locura porque tuvo una cirugía mayor. Así que me parece el mismo Cody. La masa muscular está toda allí, ya sabes, me parece listo, pero no soy médico.»

Sin duda, es una buena noticia conocer que Cody Rhodes está evolucionando favorablemente con su lesión, aunque habrá que esperar a que cuente con el alta médica y la decisión de WWE de insertarlo en alguna historia para verlo nuevamente en pantallas.