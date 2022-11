Brandi Rhodes descarta volver a luchar por el momento

Aunque muchos esperaban que Brandi Rhodes también firmara contrato con WWE tras el regreso de su esposo, Cody Rhodes, esto no ha pasado, aunque sí estuvo tras bastidores durante el regreso de este en WrestleMania 38; sin embargo, la ex Directora de marca de AEW sí anunció que trabajaría en un nuevo podcast dedicado a la paternidad.

► Brandi Rhodes está trabajando en proyectos lejos de la lucha libre

Brandi Rhodes no ha subido al ring desde que participó en AEW Dark: Elevation en enero de este año, luego de que regresara de su periodo de maternidad. Recientemente, compartió una actualización sobre su futuro luchístico y parece que no tiene planes de volver al ring en este momento.

Brandi fue entrevistada recientemente en Ten Count Podcast, donde habló con Steve Fall sobre sus planes a futuro, dentro y fuera de la lucha libre profesional.

“Soy la que no dice nada en absoluto en la familia. Como sabemos, a mi marido le gusta decir absolutos y luego pasa la vida. No voy a decir absolutos, pero diré que, en este momento, no está en mi plan. De alguna manera me hice un buen servicio al tomar un ritmo. Mi prioridad número uno cuando sucedió todo y nos fuimos de AEW, mi prioridad número uno era asegurarme de que el sueño de mi esposo se hiciera realidad.

Ha sido un sueño en ciernes para él desde que tenía cuatro años. Es algo bueno que seguimos adelante y llegamos a ver esto. Siempre estaba en un segundo plano y trabajando en otras cosas. Obtuve Shot of Brandi en el éter, comencé a hacer este podcast. Tengo otras cosas cocinándose en el mundo no luchístico. En ese período de tiempo, pasé mucho tiempo con mi hija, pude verla desarrollarse de maneras inesperadas y encontrar estas cosas diferentes en las que está prosperando y que le gustan. Quiero ser parte de eso.

Cuando miro la vida en la lucha libre, está el viaje inevitable, y es la elección que tienes que hacer si viajas con tu hijo o no. Si tuviera que viajar con mi hija, la alejaría de algunos entornos a los que está acostumbrada. No diré ‘no’, no va a suceder, pero diré en este momento que no es lo primero que tengo en mente».