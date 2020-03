En el pasado evento especial WWE Super ShowDown 2020, el talentoso John Morrison, volvió a ganar un campeonato de parejas de WWE en más de 10 años.

Lo hizo en compañía de su buen amigo The Miz, al quitarle el Campeonato de Parejas SmackDown a The New Day.

► Booker T apoya a John Morrison

Esto dijo en la más reciente edición de su podcast Hall of Fame, el doblemente miembro del Salón de la Fama WWE:

«Me gustaría ver que Miz y Morrison defendieran su título en WrestleMania ante The New Day. ¡Ambos equipos son bastante entretenidos! John Morrison es una gran estrella, y lo ha sido desde el primer día que pisó la WWE. John Morrison no es un jugador suplente. Ellos lo hicieron campeón de parejas, le dieron importancia de nuevo, eso es lo que necesitas hacer con un tipo como John Morrison, no lo quieres tener sentado en la banca esperando oportunidades.

«Él es la clase de tipo que quieres mantenerlo en el calentamiento, dentro del juego, mantenerlo caliente. Siempre vi potencial estelar en John Morrison, si lo miras, lo sabes desde el primer momento en que lo veces. Él siempre ha tenido el Factor X, el Factor It. Sí, hombre. Siempre lo tuvo«.

Desafortunadamente para Booker T, John Morrison y The Miz tendrán que defender su título primero en la cámara de la eliminación de este domingo en el PPV Elimination Chamber 2020, si quieren llegar a WrestleMania 36 como monarcas. Se enfrentarán a Big E y Kofi Kingston, Jimmy Uso y Jey Uso, Otis y Tucker, Gran Metalik y Lince Dorado y Dolph Ziggler y Robert Roode.