Bad Bunny imita a Triple H y así reacciona la leyenda de WWE

Bad Bunny es una de las mayores estrellas de la música en este momento y no es ajeno a WWE. De hecho, en 2018 fue visto entre bastidores durante un episodio de Raw y hace unos meses recibió el Stunner de Stone Cold Steve Austin en uno de sus nuevos videoclips. Poca más relación le hemos visto con la empresa de lucha libre pero no cabe duda de que es un fanático de la misma. ¿Un día cantará una canción en vivo durante un evento?

Recientemente hemos visto otra muestra del fanatismo del cantante puertorriqueño por la Gran W cuando publicó un video en Instagram imitando a Triple H cuando acudió como espectador a un partido de la NBA que enfrentó a los Miami Heat contra los Dallas Mavericks en la American Airlines Arena en Miami, Florida.

Además, vemos también la reacción del Jefe de Operaciones, que publicó en los comentarios: «#GameTime». Muchos otros usuarios tampoco dudaron en hacer referencia al luchador. De hecho, el equipo que jugaba en casa respondió a esta publicación diciendo: «¡¡¡Time to play The Game!!!».

Y no solo el miembro del Salón de la Fama de WWE se hizo eco de este homenaje de Bad Bunny sino que también lo hicieron en la misma empresa, que incluso le dedicaron un artículo al momento en su website oficial.

.@sanbenito channeled @TripleH while sitting courtside at Friday night’s @MiamiHEAT game, performing his own version of #TheGame’s signature water spit.https://t.co/vQLvyLxScf

