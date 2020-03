Rusev está ahora mismo en un momento en que no se sabe si va o no a abandonar WWE cuando su contrato finalice. Todavía no ha renovado, mientras que Lana sí que lo ha hecho. No está demasiado contento con cómo le han ido las cosas en los últimos años y no quiere seguir pasando por lo mismo. También está lastimado en la espalda, esa es la razón de que no fuera a Arabia Saudita para el reciente especial. Veremos si esta noche aparece en Raw para continuar con su aventura como Superestrella, sea cual sea el camino que va a tomar a partir de ahora.

Mientras esperamos a saber más sobre su futuro descubrimos mucho sobre su pasado gracias a su entrevista en el podcast Man Cave Chronicles, en la que habló de sus inicios en los encordados así como de cómo evolucionó su carrera hasta el momento.

► Los nicios de Rusev en la lucha libre

Su primera vez en un ring

«Me encantó, estaba realmente emocionado. Era un ring hinchable en un patio trasero. Pero no me importaba. Estaba dentro del ring y estaba realmente sorprendido de que me dejaran. Me sentí honrado. Estuvimos haciendo algunos movimientos y dando algunos golpes. Me encantó».

Su primer personaje en NXT

«Construí mi personaje basándome en los villanos de las películas de lucha libre de los 80 y primeros de los 90. Cambié mi atuendo y vi mi película favorita, Kickboxer. Mi rudo favorito de todos los tiempos es Tong Po. Quise hacerme una trusas como él, conocer el estilo Muay Thai y vendar mis tobillos como él. Lo siguiente que supe es que estaba trabajando en los house shows de NXT y más tarde en televisión y que tuve la suerte de que Triple H me viera. Él preguntó por mí y lo siguiente que supe es que estaba en Raw».

La evolución de su personaje

«Ha evolucionado de muchas formas diferentes. Me gusta que lo haya hecho porque ahora no soy unidimensional. Ya no soy solo ese villano de los 80. Sabía que tenía personalidad y quería mostrarla. Me alegro de haber tenido la oportunidad».

Su momento favorito en WWE

«Cuando trabajé con Hulk Hogan. Fue alucinante estar con él. Ya lo seguía cuando tenía seis años».

Continuando con los primeros pasos del luchador búlgaro en los encordados, echando un vistazo a los registros en Cagematch, vemos que el primer combate del que se tiene conocimiento fue el 22 de noviembre de 2008 con el nombre de Miroslav Makaraov en el evento NWPW Unhappy Holidays contra Aerial Star. A primeros de 2010, en su tercer combate, lucharía con Gangrel como The Bashing Bulgarian en Vendetta Pro Winter Wonder Slam. Y su siguiente lucha, a mediados de 2011, sería en FCW, el antiguo territorio de desarrollo de imperio McMahon.