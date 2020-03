Liv Morgan y Ruby Riott: ¿Por qué le "agradece" la rubia?

El triángulo amoroso de Lana, Rusev y Bobby Lashley, pasó a ser de locos con la inclusión de Liv Morgan como exnovia de Lana.

Sin embargo, en las últimas semanas, una aparente lesión de espalda del búlgaro hizo que WWE metiera a Ruby Riott como aliada de Lana y enemiga de Liv y así se desformara, al menos momentáneamente, la rivalidad.

Es por ello que Morgan y Riott, antes mejores amigas y miembros del Riott Squad, se enfrentarán en el PPV Elimination Chamber 2020 en una lucha aparte, pero dentro de la jaula que encerrará a las 6 mujeres que buscan luchar contra Becky Lynch por el Campeonato Femenil Raw en WrestleMania 36.

Para calentar aún más el ambiente, ambas luchadoras tuvieron un pequeño intercambio a través de sus cuentas de Twitter:

— Gracias por cambiar mi vida. Estoy agradecida por siempre.

— De nada. Y deberías estar agradecida.

— Realmente odias verme prosperar, ¿eh? Pero te entiendo… me aseguraré de agradecerte personalmente en la cámara de la eliminación, Rue.

— Esperando por ello, chica.

You taught this “kid” a couple things.. one of them is how to be a heartless bitch. I wouldn’t be looking forward to it too much if I was you. https://t.co/9fiMzrkadt

— LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) March 1, 2020