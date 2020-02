The Miz y John Morrison, nuevos Campeones de Parejas SmackDown

La Mohammed Abdu Arena on the Boulevard de Riad, Arabia Saudita, vio el día de hoy cómo se hizo historia una ves más en tierras del principado.

Todo porque en el evento especial Super ShowDown 2020, The Miz y John Morrison se convirtieron en los nuevos Campeones de Parejas SmackDown.

► The Miz y John Morrison

La última vez que sostuvieron un campeonato de parejas en su poder fue en WrestleMania 25 del 2009, hace ya más de una década, así que esto es todo un hito para ellos.

Todo ocurrió en la tercera lucha de la velada. Una lucha a la cual llegamos sin rivalidad alguna, tibia, que hizo que Morrison perdiera el moméntum que tenía al regresar a WWE tras más de 8 años. La lucha no fue nada del otro mundo, pero fue interesante.

The New Day inició dominando la contienda, hasta que Big E, quien tenía un brazalete con las iniciales de Xavier Woods en su brazo izquierdo, fue capturado en el aire por los rudos y luego fue víctima de las rápidas combinaciones que Morrison y Miz idearon para mantener controlado al más fuerte del New Day. Big E logró correr del castigo y darle el relevo a Kofi Kingston, quien entró volando para aterrizar sobre Morrison y poner equilibrio a las cosas.

Kingston intentó llevarse la victoria con el S.O.S., pero no pudo. Tras esto, Big E entró al ring y Kingston salió del cuadrilátero no sin antes casi que romper en dos a Morrison.

Y luego, ambos regresaron al ring para aplicar el Midnight Hour, y ante este hecho, el Miz no tuvo otro remedio que aprovechar y meterse a romper la cuenta de 3.

Tras esto, Miz fue tirado fuera del ring por Kingston, y este intentó caerle en plancha, pero Miz fue astuto y logró quitarse a último tiempo de la dirección de este fuerte proyectil.

Con un Kingston castigado por el golpazo al caer en la piscina sin agua, Big E tuvo que sobrevivir varios minutos solo ante la ofensiva del Miz. Kingston se recuperó y tomó rel relevo, pero un sillazo de Morrison de manera ilegal fuera del ring, y que el árbitro no pudo ver por la pantalla que le hacía el Miz, permitió que el miz rodara a Kofi a espaldas planas para ganar la lucha y convertirse en los nuevos Campeones de Parejas SmackDown.