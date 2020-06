Ya es un hecho que Matt Riddle está fuera de NXT y está en camino al elenco principal. WWE SmackDown será la marca que se atreva a tener en su elenco a este personaje, muy polémico por sus opiniones de veteranos de la industria, mismas que expresa abiertamente en redes sociales. Hablando de veteranos, Booker T tocó el tema durante la más reciente edición de WWE Backstage a través de FOX Sports 1 y luego de ver la repetición de la pieza promocional con la que se anuncia su llegada a la marca azul, le dio un consejo o una sugerencia.

► Booker T aconseja a Matt Riddle, pero este parece que no sigue consejos

"Tengo cuatro palabras para Matt Riddle: un par de botas. Quiero decir... correr por todo lado descalzo... podrías lastimarte el tobillo. Podrías tener una infección por estafilococos... Quiero decir, ¡cualquier cosa puede pasar!"

No creemos que Matt Riddle vaya a hacerle caso a Booker T. Después de todo, parte de su personaje es que va descalzo por todo lado. Y es que no es tanto un personaje, pues la misma Superestrella WWE ha explicado que como desde joven entrenó MMA, pues se acostumbró a andar descalzo dado que sus pies se fueron amoldando a esa sensación, y para él no solo es mejor estar descalzo, sino que le brinda seguridad de que se podrá mover rápido. Generalmente, cuando entra al ring, manda a volar unas chancletas y el público lo aplaude.

Habrá que esperar si Matt Riddle le responde de fea manera a Booker T, pues se sabe que no le gustan los consejos. Ya hemos visto cómo le respondió a Chris Jericho en el pasado.