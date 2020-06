El día de hoy, Tony Khan, presidente de AEW, ha realizado una acción no solo irrelevante y polémica, sino que le ha causado bastantes críticas, pues pudo haber incurrido en un posible caso de machismo. Todo ocurrió cuando alguien le hizo llegar un tuit de hace varios días, en donde Linda Hogan, en su cuenta oficial de Twitter, decía que los saqueos que se han presentado habían sido cometidos todos por afroamericanos y que no entendía cómo robar y saquear iba a generar algo positivo, sin embargo, los invitaba a que fueran civilizados y buscaran el diálogo.

Tony Khan respondió de esta equivocada manera:

You’ve now joined your husband in being banned from all AEW shows. Congratulations.