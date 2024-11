Bobby Lashley invita a Ricochet al Hurt Syndicate

MVP ha declarado que en The Hurt Syndicate están abiertos a nuevos miembros y Bobby Lashley abre las puertas de la facción a Ricochet, de quien acaba de conocerse que luchará por el Campeonato Internacional que ostenta Konosuke Takeshita en AEW Full Gear.

► ¿Ricochet en The Hurt Syndicate?

«Vamos a poner un anuncio en Indeed [risas]. Me encanta Ricochet. Creo que a todos les encanta Ricochet. Ves a ese tipo en el ring, es ridículo. Creo que Ricochet sería una gran opción. No sé si él será esa persona. ¿Tiene esa garra en él? Se lo preguntamos varias veces y él dice: ‘Sí, sí, sí.’ Todos dicen eso. Lo genial de él es que entra en la misma categoría en la que yo estuve. Yo era tan técnico (babyface) y la gente todavía me ve como técnico. Cuando estoy con el Hurt Business y me uno a MVP, dicen: ‘Está bien, ahora es rudo (heel).’ Me ayudó porque tener un mánager rudo ayuda a un técnico a hacer ese cambio. Roman (Reigns) y Paul (Heyman). Ricochet podría hacerlo. Con él, sería un tipo diferente de dureza que tendría. Eso fue lo que hicimos con Cedric. Las cosas de Cedric son tan bonitas y llamativas que le decíamos: ‘¡Basta! Solo destroza a este tipo en la cara.’ Al mismo tiempo, todavía apoyo a Lio. Creo que Lio también sería increíble en el grupo. Cualquiera de los dos sería increíble en el grupo», dice Lashley en Lame Guys.

Hasta el momento, «The One and Only» ha estado con los buenos -sin ir más lejos, durante el último Dynamite se unió a Will Ospreay, Mark Davis y Powerhouse Hobbs contra el mismo Takeshita, Lance Archer, Brian Cage y Kyle Fletcher– pero quién sabe lo que puede pasar.

