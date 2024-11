En declaraciones anteriores, el actual luchador de AEW «The One and Only» Ricochet explicaba que se veía como una actor secundario en WWE:

«Hubo un momento, hace tres años y medio en mi carrera en WWE, en el que dije: ‘Esto no es lo que quiero hacer, pero voy a hacer lo que me pidan y lo que ellos quieran que haga. Con quien quieran que pierda o lo que necesiten que haga para que se vea bien, simplemente lo voy a hacer, porque estoy aquí y quiero trabajar duro y demostrar que estoy dispuesto a hacer lo que necesiten para tener otras oportunidades’. Siento que me dieron una que otra oportunidad. Siempre estuve en televisión, siempre me mostraron en pantalla, y eso siempre fue agradable. Pero sentía que siempre era para Shinsuke (Nakamura), para Sami (Zayn), para Sheamus, para alguien más. Nunca era la historia de Ricochet».

► Ricochet, una derrota emocionante

Y así lo veía también su padre, como revela el veterano en Insight with Chris Van Vliet, aunque no era eso lo único que le importaba de su hijo:

«Es una cuestión de legado. Tener campeonatos es curioso, porque en la lucha dicen, ‘los campeonatos no importan’, pero sí importan. Realmente sí. La percepción es la realidad. Si la percepción es que eres un campeón, entonces esa es la realidad. Si la percepción es que pierdes todo el tiempo, esa es la realidad. Una vez mi papá me llamó. ‘Estamos emocionados de verte esta noche. Tenemos gente aquí. Sabemos que vas a perder, pero todos estamos emocionados’. La percepción es la realidad. Obviamente, el oro de campeonato está en mente.»

Hablando de victorias y derrotas, desde que llegó a la casa Élite, Ricochet ganó 7 de sus 10 combates. También salió victorioso en su única lucha fuera de la compañía, en GLEAT Ver. MEGA In OSAKA.