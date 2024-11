Saraya: «Me tomé un pequeño descanso de AEW»

Últimamente, Harley Cameron ha estado apareciendo sola en la programación de AEW. Ya sea luchando mano a mano con Mina Shirakawa en Collision o contra Thunder Rosa en Rampage. Pero sin su mejor amiga, Saraya, a su lado. Aunque manteniendo la entrada de The Outcasts que ambas comparten como únicas integrantes del ahora dúo que una vez fue un trío con la «Anti-Diva», Toni Storm y Ruby Soho. Tampoco es que esto fuera un gran cambio para Harley pues ha seguido perdiendo combates.

► Un pequeño descanso

Pero continuemos con la oriunda de Norwich (Norfolk, Inglaterra) para confirmar que su ausencia se debe a que se está tomando un descanso de la casa Élite. Ella misma lo aclaró a The Buzz en la reciente alfombra roja de los American Reality TV Awards. En cambio, no dijo nada sobre cuando volverá.

«Me estoy tomando un pequeño descanso ahora mismo para poder volver a hacer más de estas cosas. No he estado en una alfombra roja en un tiempo. Es agradable estar de vuelta. De hecho, pronto voy a ser coanfitriona de ‘Catfish’. Ya grabé el episodio con Nev hace unos meses. Debería ser divertido».

► AEW Full Gear

No se espera a Saraya en el evento pero veamos el cartel oficial de Full Gear:

#AEWFullGear is LIVE on PPV TOMORROW at 8pm ET/5pm PT Don’t miss out on one of the biggest #AEW events of the year! 🎟️ https://t.co/gy0KLUZDjY pic.twitter.com/Mva3uTtykg — All Elite Wrestling (@AEW) November 22, 2024