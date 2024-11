Daniel García va a luchar contra «The Scapegoat» Jack Perry por el Campeonato TNT en AEW Full Gear. El retador ha sido uno de los luchadores que ha estado plantando cara a los Death Riders liderados por el actual Campeón Mundial, Jon Moxley, pero en las últimas semanas su atención viró hacia el ex Jungle Boy.

What happened to the TNT Champion Jack Perry?

El ex de la Jericho Appreciation Society nunca ha sido monarca hasta ahora en la casa Élite y Matt Hardy considera que debe ganar en el 23 de noviembre:

«Debería serlo. Creo que tiene que serlo. Siempre que tienes a alguien al borde de convertirse en una de tus estrellas principales y estás en una situación donde los fanáticos realmente creen en él como un tipo legítimo de primer nivel en tu empresa, tienes que apretar el gatillo en el momento adecuado porque los fanáticos pueden perder la fe en los luchadores. Siento que han tenido algunas oportunidades con DG donde podrían haberlo hecho y aún no ha sucedido, así que creo que esta es una situación en la que es fundamental que lo hagan, que se convierta en Campeón TNT y realmente intenten establecerlo como uno de los pilares fundamentales de AEW.»

