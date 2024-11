Toni Storm insinúa que va a retirarse

Toni Storm ha pasado de estar en el mejor momento de su carrera a no el peor pero sí a una malísima racha –perdió el Campeonato Mundial de AEW ante Mariah May, no pudo ganar el Campeonato Femenino de IWGP que ostante Mayu Iwatani en Stardom Nagoya Golden Fight 2024 y fue derrotada por La Catalina en CMLL Super Viernes– que la lleva a compartir una llamativa reflexión que tiene preocupados a sus fanáticos.

► ¿Se retira Toni Storm?

La «Timeless» concedió una entrevista a James Dator de SBNation y se mostró tan frustrada como resignada ante la situación que está viviendo en la lucha libre:

«No estoy acostumbrada a ser una perdedora. He fallado en todo. Perdí en AEW, perdí en Japón, perdí en México.»

Unos sentimientos los que está sufriendo la luchadora que le provocan que haya sugerido su retiro:

«Esto es lo último que escucharán de mí. Disfruten a Mariah May como su campeona. Todos ustedes pueden disfrutar eso. AEW está perfectamente bien sin mí. Todo está yendo bien para AEW. No necesitan a Toni Storm.»

No parece probable que Toni vaya realmente a colgar las botas. Pero quizá se tome un largo descanso de los cuadriláteros. O puede que la próxima vez que aparezca sea con un personaje nuevo. Sin duda puede contar todavía mucho más con el actual -de hecho, nunca se vieron las consecuencias de su caída ante «The Glamour» en All In en la casa Élite- pero no se puede descartar nada. Tendremos que estar atentos a lo siguiente de Storm.

► Mariah May mató a Toni Storm

Por otro lado, al término del evento PPV en Londres, la actual campeona dijo:

«La carrera de Toni Storm está muerta. Hoy, 25 de agosto de 2024, a las 6:48 p.m., la carrera de Toni Storm falleció en medio del Estadio de Wembley, en un charco de sangre, saliva y vergüenza. Murió por causas naturales, porque yo soy naturalmente mejor que ella en todos los sentidos. Le sobreviven su torpe y aburrido mayordomo [Luther], Ben Mankiewicz, y cualquiera que se preocupe por las películas antiguas porque no pueden lidiar con sus propias realidades patéticas. No habrá servicio fúnebre. Se puede hacer una donación en su nombre en ShopAEW.com/MariahMay. Toni, gracias por todo, estúpida, acabada idiota. Que descanses en paz y te pudras en el infierno».