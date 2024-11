Buen amigo de Will Ospreay, Ricochet no vio con buenos ojos que Konosuke Takeshita ganara de ruda manera el Campeonato Internacional AEW en WrestleDream, donde además la Don Callis Family intentó desgraciar al inglés. Y desde entonces, Takeshita está bajo asedio por Ricochet.

De hecho, el ex-WWE lo siguió hasta MAPLE LEAF para decirle que quiere conquistar su cetro. Y tras medirse bajo choque por equipos esta semana en Dynamite, donde Takeshita se cobró la cuenta de tres, ahora AEW anuncia duelo titular. Ricochet tendrá por fin su oportunidad en Full Gear 2024, ante un «Alpha» que protagonizará su primera defensa bajo los focos de la casa Élite.

Este Takeshita vs. Ricochet supone el décimo combate en sumarse al menú de AEW Full Gear 2024, PPV que veremos mañana, 23 de noviembre, desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU).

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

Saturday 11/23

Newark, NJ#AEWFullGear ppv



AEW International Title Match@Takesoup vs @KingRicochet



With the rivalry running red hot for weeks on @AEWonTV, the International Title will be at stake in the fight that the AEW fans want to see:

Takeshita vs Ricochet

THIS SATURDAY! pic.twitter.com/waLSjbK1DW