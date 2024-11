Bobby Lashley explica por qué firmó con AEW

No mucho tiempo después de que su contrato con WWE no fuera renovado, Bobby Lashley se unió a AEW, donde ya ha tenido su primera lucha camino de Full Gear, evento pay-per-view del 23 de noviembre en el que enfrentará al ex campeón del mundo Swerve Strickland. Antes, hablando en Lame Guys, «The All Mighty» explica por qué tomó este camino.

Embed from Getty Images

► Bobby Lashley es All Elite

«Parte de esto se debe a que Tony [Khan] me dijo que tenía oportunidades para hacer otras cosas. Si quiero enfrentar ese desafío y tener otra pelea, ya sea de boxeo, a mano limpia (bareknuckle) o MMA, él me dará la oportunidad. Luego, están todos los otros proyectos en los que he estado trabajando. Eso fue parte de la decisión, la oportunidad de hacer otras cosas.

«Luego, lo reflexioné y pensé: ‘Hablamos sobre Hurt Business y lo que podríamos haber hecho con eso, ahora el Hurt Syndicate. Si voy a retirarme, hay ciertas formas en las que quiero hacerlo.’ No tuve la oportunidad de salir como quería, ayudando a otros talentos y teniendo una rivalidad con ellos. Otra posibilidad que me haría feliz sería trabajar de nuevo con P [MVP] y Shelton [Benjamin], poder lanzarnos juntos y divertirnos con eso. En última instancia, somos un grupo que es bueno para la empresa. Tenemos la capacidad de construir talento. Si entras en una rivalidad con nosotros o tienes un duelo en el micrófono contra P, conmigo, con Shelton o con quien sea que traigamos, tendrás muchos obstáculos. No necesitas derrotarnos a todos, porque somos un gran desafío, pero puedes entrar ahí, luchar y enfrentarte a nosotros, y eso elevará tu nivel y te pondrá en otro lugar. Al final, puede que los números estén en tu contra, pero si eres ‘ese tipo’, puedes vencernos a todos.

«Quiero divertirme durante estos últimos años, ayudar a algunos chicos y elevar a otros talentos.»