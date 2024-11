«Batista es el mejor luchador convertido en actor»

Batista siempre quiso ser un actor respetado cuando dejó la WWE por Hollywood. Así mismo lo decía en una entrevista reciente:

«Yo nunca quise ser el próximo The Rock. Solo quiero ser un buen actor. Un actor respetado.»

Embed from Getty Images

► Maven aplaude a Batista

¿Lo ha conseguido? Si le preguntan a un servidor, sin duda, sí. No solo se ha ganado el respeto de todos sino que también se ha convertido en una estrella de cine. Pero a nadie le interesa la opinión de quien escribe estas palabras. Vayamos entonces con la de Maven, quien compartió vestidor brevemente con «The Animal»:

«Sí, lo creo. Fuimos a ver, ¿cómo se llama? Knock At The Cabin o algo así, la película que hizo. Para mí, él es el mejor luchador convertido en actor. No veo al Rock siendo capaz de interpretar ese tipo de papel. [Él es The Rock] en cada película. Hace unos años me enfermé y tuve un día para quedarme en casa en el sofá todo el día. Había tres películas del Rock seguidas, y era el mismo personaje en todas. Interpretó al mismo tipo. Cena es bueno, Cena es realmente muy gracioso. Dave puede ser gracioso, puede ser serio, puede ser intimidante, puede ser sensible. Creo que Dave es un buen actor que simplemente resulta tener un pasado en la lucha libre«, comenta en The False Finish.

Embed from Getty Images

El miembro del Salón de la Fama de WWE no deja de hacer películas. Recientemente informamos sobre ‘Alpha Gang’. Pero también tiene en diferentes situaciones otras como ‘The Last Showgirl’, ‘The Wrecking Crew’ o ‘In The Lost Lands’. Así mismo, su estreno más reciente en cines es ‘The Killer’s Game’:

Un veterano sicario terminal contrata a un asesino para matarlo, pero sus antiguos camaradas intervienen tras una revelación impactante, desatando un enfrentamiento caótico.