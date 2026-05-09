Blake Monroe debutará muy pronto en SmackDown

En el más reciente episodio de SmackDown, fue emitido un video promocional anunciando el próximo debut de Blake Monroe. La rubia aparece en un ambiente de lujo, aplicándose maquillaje frente a un espejo iluminado, al más puro estilo de «The Glamour», el personaje que la ha hecho destacar.

► ¿Qué podemos esperar de Blake Monroe en SmackDown?

Blake Monroe, quien antes luchaba con su nombre real, Mariah May, ha sido una de las figuras más explosivas del NXT en meses pasados. Tras una exitosa etapa en AEW (donde fue Campeona Mundial) y en Stardom, llegó a WWE en junio de 2025.

Su debut fue como consentida del público, y pronto se coronó como Campeona Norteamericana NXT, consolidándose como una de las luchadoras más carismáticas y dominantes. Su última lucha fue un Casket Match ante Tatum Paxley, la cual perdió, cerrando así una rivalidad y una exitosa etapa.

Monroe posee una combinación única de belleza, carisma y ferocidad en el ring, y promete refrescar la división femenil de SmackDown. Los fans ya especulan posibles rivalidades con Tiffany Stratton, Jade Cargill o incluso un choque directo por el título femenil WWE, que posee Rhea Ripley.