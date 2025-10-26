Blake Monroe conquista el Campeonato Norteamericano Femenil en Halloween Havoc

La lesión de Sol Ruca la dejó fuera de acción, pero su compañera Zaria decidió luchar en su nombre para defender el Campeonato Norteamericano Femenil en Halloween Havoc ante Blake Monroe. A pesar de su valentía y esfuerzo, la australiana no logró retener el cetro, cayendo tras una intervención crucial que marcó el desenlace.

Desde el inicio, Blake Monroe mostró agresividad, enfocando sus ataques en el brazo izquierdo de Zaria, debilitándola progresivamente con castigos sobre las cuerdas y llaves de sumisión. La australiana respondió con poderosos suplexes y una spear que hizo vibrar al público, mientras Sol Ruca animaba desde ringside, aún con muletas.

► Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando Monroe golpeó “accidentalmente” la muleta de Ruca, distrayendo a Zaria. Preocupada por su amiga, la australiana bajó del ring para asistirla, pero Blake Monroe aprovechó para atacar por la espalda con un Beauty Shot, repitiendo la maniobra dentro del ring para sellar su victoria.

El dominio inicial de Zaria, el trabajo constante de Monroe sobre el brazo lesionado y la distracción causada por Sol Ruca definieron el resultado del combate.

► ¿Qué pasará ahora con el Campeonato Norteamericano?

Con su triunfo, Blake Monroe inaugura una nueva era como campeona norteamericana, mientras Sol Ruca y Zaria deberán decidir si buscan revancha cuando la lesión de Ruca lo permita. También habrá que ver en qué términos queda la relación entre ambas tras este descalabro.