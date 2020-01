Con la participación de gladiadores de las empresas AJPW, Zero1, OWE y BASARA, BJW organizó el torneo «World is not Enough«, una singular competencia de tercias.

En ella intervinieron 16 tercias, divididos en cuatro grupos. El arranque de las competencias tuvo lugar en Nagoya, donde hubo cuatro encuentros de eliminación directa.

Los equipos que lograron su pase a la siguiente etapa fueron Yuji Okabayashi, Yuji Hino y Akira Hyodo del Grupo B.

Del Grupo D, Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani y Takuya Nomura avanzaron tras dominar a Ayato Yoshida, Tank Nagai y Kotaro Yoshino

En lucha del Grupo A y usando armas que el público entregó, Masashi Takeda, Takumi Tsukamoto y Toshiyuki Sakuda dieron cuenta de Ryuji Ito, Minoru Fujita y Kankuro Hoshino.

Finalmente, en el Grupo C, Isami Kodaka, Yuko Miyamoto y Abu Goldbayashi derrotaron a The Great Sasuke, Brahman Shu y Brahman Kei.

Los resultados completos son:

BJW «WORLD IS NOT ENOUGH ~ Six Man Tag Tournament Round One», 26.12.2019

Nagoya Legend Hall

Asistencia: 203 Espectadores

1. Yuya Aoki y Kosuke Sato vencieron a Yuki Ishikawa y Masaki Morihiro (10:22) con un Crab Hold de Aoki sobre Morihiro.

2. Ryota Hama y Yasufumi Nakanoue derrotaron a Daisuke Sekimoto y Orca Uto (10:46) con un Diving Elbow Drop de Hama sobre Uto.

3. Six Man Tag Team Tournament – Grupo B, Round 1: Yuji Okabayashi, Yuji Hino y Akira Hyodo vencieron a Ryuichi Kawakami, Kazumi Kikuta y Shinobu (13:39) con la Golem Splash de Okabayashi sobre Kikuta.

4. Six Man Tag Team Tournament – Grupo D, Round 1: Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani y Takuya Nomura derrotaron a Ayato Yoshida, Tank Nagai y Kotaro Yoshino (15:26) con la STF de Hashimoto sobre Yoshino.

5. Six Man Tag Team Tournament – Grupo A, Round 1 ~ Weapon Bringing Death Match: Masashi Takeda, Takumi Tsukamoto y Toshiyuki Sakuda vencieron a Ryuji Ito, Minoru Fujita y Kankuro Hoshino (14:20) con la Zudon sobre Bloques de Concreto de Tsukamoto sobre Hoshino.

6. Six Man Tag Team Tournament – Grupo C, Round 1 ~ Superpower Battle! Soreyuke Telekinetic Strategy: Isami Kodaka, Yuko Miyamoto y Abu Goldbayashi derrotaron a The Great Sasuke, Brahman Shu y Brahman Kei (14:57) con un Gannosuke Clutch de Goldbayashi sobre Kei.

La segunda jornada del torneo, celebrada en el EDION Arena Osaka, presentó dificultades, ya que varios luchadores de BJW se reportaron enfermos de gripe y fiebre alta, lo que provocó que el torneo solo tuviera 7 partidos de primera ronda y 3 de segunda ronda. El único combate de Grupo A, contó como clasificatorio a semifinales.

12月29日(日)

エディオンアリーナ大阪・第2競技場大会

BJW WORLD IS NOT ENOUGH~6人タッグT~Dブロック1回戦を突破した矢口組よりコメントが届いております。 本日の対戦カード

橋本大地 神谷英慶 野村卓矢

vs

雷神矢口 レザー・フェイス フレディー・クルーガー#bjw #大日本プロレス pic.twitter.com/xrrlpm25px — 大日本プロレス BJW Official (@BJWOfficial) December 30, 2019

En duelo del Grupo D, Raijin Yaguchi, Leatherface y Freddie Kruger superaron a Masaya Takahashi, Yuichi Taniguchi y Kosuke Sato.

Con respecto al Grupo C, Shigehiro Irie, T-Hawk y El Lindaman de Strong Hearts dominaron a Tatsuhiko Yoshino, Kota Sekifuda y Koju Takeda.

Y en el último duelo del Grupo B, Yasufumi Nakanoue, Hideki Suzuki y Takuho Kato pasaron sobre Daisuke Sekimoto, Zeus y GAINA.

Los resultados completos son:

BJW «WORLD IS NOT ENOUGH ~ SIX MAN TAG TOURNAMENT ROUND 1», 29.12.2019

EDION Arena Osaka #2

Asistencia: 290 Espectadores

1. Ryuichi Kawakami venció a Hideyoshi Kamitani (9:36) con un Elbow.

2. BJW Strong World Heavyweight Title Prelude: Daichi Hashimoto y Takuya Nomura derrotaron a Yuji Okabayashi y Akira Hyodo (12:19) con un Rising DDT de Hashimoto sobre Hyodo.

3. Concrete Block Death Match: Masashi Takeda venció a Kankuro Hoshino (11:06) con la Reverse U Crash.

4. BJW WORLD IS NOT ENOUGH Six Man Tag Tournament – Grupo D, Round 1: Raijin Yaguchi, Leatherface y Freddie Kruger derrotaron a Masaya Takahashi, Yuichi Taniguchi y Kosuke Sato (12:01) con un Thunderstruck de Yaguchi sobre Sato.

5. BJW WORLD IS NOT ENOUGH Six Man Tag Tournament – Grupo C, Round 1: Shigehiro Irie, T-Hawk y El Lindaman vencieron a Tatsuhiko Yoshino, Kota Sekifuda y Koju Takeda (11:15) con un Kesagiri Chop de Lindaman sobre Sekifuda.

6. Koji Kanemoto, Shinjiro Otani y Tatsuhito Takaiwa derrotaron a Yuya Aoki, Kazuki Hashimoto y Yuko Miyamoto (11:20) con un Kesagiri Chop de Otani sobre Hashimoto.

7. BJW WORLD IS NOT ENOUGH Six Man Tag Tournament – Grupo B, Round 1: Yasufumi Nakanoue, Hideki Suzuki y Takuho Kato vencieron a Daisuke Sekimoto, Zeus y GAINA (19:55) con un Diving Elhow Drop de Nakanoue sobre GAINA.

En el Tokyo Korakuen Hall se efectuó la ronda dos con tres combates, ya que varios luchadores seguían enfermos. La gripe afectó también a los réferis; por este motivo, el presidente Eiji Tosaka tuvo que entrar al relevo como réferi

El Grupo D tuvo como primeros semifinalistas a Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani y Takuya Nomura quienes se encargaron de Raijin Yaguchi, Leatherface y Freddie Kruger.

Del Grupo C avanzaron Takumi Tsukamoto, Masashi Takeda y Toshiyuki Sakuda tras imponerse a Koji Kanemoto, Shinjiro Otani y Tatsuhito Takaiwa.

Yuji Okabayashi, Yuji Hino y Akira Hyodo del Grupo B, superaron a Yasufumi Nakanoue, Hideki Suzuki y Takuhio Kato.

Los resultados completos son:

BJW «WORLD IS NOT ENOUGH ~ SIX MAN TAG TOURNAMENT ROUND 2», 30.12.2019

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,150 Fans

1. Yuya Aoki, Shinobu y Kazuki Hashimoto vencieron a Tatsuhiko Yoshino, Kota Sekifuda y Koju Takeda (10:48) con un Tiger Suplex Hold de Aoki sobre Sekifuda.

2. Ryuichi Kawakami y Kazumi Kikuta derrotaron a Masaya Takahashi y Kankuro Hoshino (10:57) con un Swinging Hurricane Driver de Kawakami sobre Hoshino.

3. Daisuke Sekimoto venció a Kosuke Sato (8:11) con un Argentine Backbreaker.

4. BJW WORLD IS NOT ENOUGH Six Man Tag Tournament – Grupo D, Round 2: Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani y Takuya Nomura derrotaron a Raijin Yaguchi, Leatherface y Freddie Kruger (10:33) con un Sleeper Hold de Nomura sobre Kruger.

5. BJW WORLD IS NOT ENOUGH Six Man Tag Tournament – Grupo C, Round 2: Takumi Tsukamoto, Masashi Takeda y Toshiyuki Sakuda vencieron a Koji Kanemoto, Shinjiro Otani y Tatsuhito Takaiwa (18:13) con la Reverse U Crash de Takeda sobre Takaiwa.

6. BJW WORLD IS NOT ENOUGH Six Man Tag Tournament – Grupo B, Round 2: Yuji Okabayashi, Yuji Hino y Akira Hyodo derrotaron a Yasufumi Nakanoue, Hideki Suzuki y Takuhio Kato (21:08) con un Sleeper Hold de Hyodo sobre Kato.

7. Shigehiro Irie, T-Hawk y El Lindaman vencieron a Abdullah Kobayashi, Yuko Miyamoto y Masato Tanaka

(14:56) cuando Lindaman colocó espaldas planas a Kobayashi quien quedó en el piso tras un equivocado Sliding D de Tanaka