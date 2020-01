Nikki y Brie Bella son dos ex campeonas Divas, quienes tomaron por sorpresa a la WWE hace unos años siendo la razón principal por la que Total Divas fue concebido como una serie de televisión.

En ese momento, Nikki Bella estaba saliendo con John Cena y su hermana estaba en una relación con Daniel Bryan, situación que WWE aprovechó para mostrarlo en algo que creía que sería un gran reality show de televisión.

Nueve temporadas después, los funcionarios de la WWE han demostrado estar en lo correcto, a pesar de que Nikki y Brie ya no son miembros del reparto principal de la referida serie televisiva. Después de más de una década en el ring, las hermanas gemelas más emblemáticas de la lucha decidieron alejarse de la compañía y concentrarse en las compañías que poseen actualmente, así como en las familias que han formado en el camino.

► Nikki y Brie Bella no eran los nombres que originalmente querían para sus personajes

Nikki y Brie Bella aparecieron recientemente en «Cold as Balls» con Kevin Hart, para comentar un poco sobre su histórica carrera luchística, incluyendo aquella oportunidad titular que Nikki tuvo contra Ronda Rousey en WWE Evolution en el 2018.

En el mismo programa, Brie pudo revelar un poco de información personal sobre el progreso de su hija Birdie. La esposa de Daniel Bryan también dio a conocer los primeros nombres para sus personajes que ella y su hermana plantearon a la WWE cuando tenían solo 22 años de edad.

Al parecer, Nikki Bella quería llamarse Nicole For Show, mientras que Brie quería usar el nombre Brie-zy For Sheazy. Afortunadamente, WWE no aceptó ninguno de los nombres y en su lugar optó por Nikki y Brie Bella para las mellizas.