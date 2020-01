Hace varios años, se había informado que el hijo de Chris Benoit, David Benoit ingresaría a la lucha libre profesional, e incluso ya tenía programada la fecha de su primera lucha; sin embargo, esta no prosperó toda vez que carecía de preparación alguna para poder desenvolverse en un cuadrilátero. En aquel entonces, David tenía 21 años de edad.

Cinco años después, no hay registros de que David Benoit haya participado en alguna lucha oficial, o siquiera haya entrenado; sin embargo, en una entrevista con Fred Rosser (el antiguo Darren Young), reveló que sigue siendo un amigo cercano de Chris Jericho y que se entusiasmó con lo que vio el año pasado en el PPV de AEW, Double or Nothing, a tal punto que le regresaron las ganas de subirse en un cuadrilátero.

► David Benoit desea luchar en AEW o NJPW

David Benoit concedió una entrevista a Chris Van Vliet, donde platicó sobre varios temas, y elogió el trabajo que se realiza en All Elite Wrestling. Y aunque admitió que es «bienvenido en todas partes», incluido en WWE, el canadiense dejó en claro que tiene un objetivo en firme para construir una carrera con AEW, o en New Japan Pro Wrestling, a la cual describió como un hueso duro de roer.

«Ese es el objetivo, volver a la lucha libre»

«Cuando fui a Double or Nothing, cuando estaba sentado en esa multitud, me perdí en el tiempo otra vez, como si estuviera allá por el año 2000 cuando mi papá todavía estaba luchando. La narración en el ring y la lucha de calidad, eso es lo que amo»

«Firmar con AEW sería el objetivo, o New Japan, a donde ya intenté entrar. Es tan difícil entrar allí, es el lugar más difícil para entrar».

Es preciso indicar que, a pesar de que anteriormente el joven de 27 años manifestó estar vetado de WWE; sin embargo, dicha compañía jamás se ha pronunciado en ese sentido. De hecho, si quisiera luchar, no tendría ningún impedimento para hacerlo, ni siquiera en WWE, pero deberá entrenar mucho si realmente quiere cumplir su deseo de estar en una de las grandes industrias de la lucha libre que existen en el mundo.