Los fanáticos no han visto a Naomi en un ring de la WWE desde julio de 2019 cuando luchó contra Sarah Logan en un episodio de Main Event. Fue anunciada para un evento en vivo en octubre de 2019, pero no terminó compitiendo en el evento. Ella declaró en septiembre pasado que estaba manejando problemas de salud y que volvería cuando fuera el momento adecuado.

Luego de la vuelta a la acción de The Usos en el primer SmackDown del nuevo año, uno podría suponer de una vuelta de Naomi a la acción; sin embargo todavía se desconoce cuándo la luchadora regresará al ring. Sin embargo, la ex Campeona SmackDown ya tiene trazado un plan cuando regrese a la división femenil de WWE.

En una entrevista concedida a So Catch en un evento de medios para promocionar el videojuego WWE 2K20, Naomi indicó que tiene dos superestrellas en mente con quienes puede hacer equipo una vez que pueda volver a la acción:

«He hecho equipo prácticamente con todas. Mi pareja ideal sería Bianca Belair, ella es realmente agradable y creo que es fenomenal. Es fuerte, atlética y tiene todas las cualidades, y siento que nuestros personajes encajarían muy bien juntas. Otra socia sería Ember Moon, una gran atleta a quien realmente no hemos visto todo de lo que es capaz de hacer. Es increíble. Me encantaría formar un equipo con alguien con quien pueda encajar y me pueda relacionar, y esas dos son definitivamente las personas adecuadas.»

Naomi hizo equipo con Carmella en el PPV Elimination Chamber en febrero de 2019, y lucharon por el Campeonato Femenil de Parejas, siendo el primer equipo eliminado en la contienda.

Ember Moon está actualmente marginada por una lesión en el tendón de Aquiles que la tendría fuera de acción durante todo el 2020, mientras que Bianca Belair actualmente está en NXT, por lo que los planes de Naomi puede simplemente quedar en una buena intención y nada más.