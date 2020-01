BJW se presentó en el Yokohama Bunka Gymnasium con su magna función «Super Star Warriors» donde se pusieron en juego tres títulos. Fue además el evento con el que arrancaron los festejos por los 25 años de existencia de la empresa.

Antes de ello se realizó una lucha en mano a mano donde se midieron Hideki Suzuki y Orca Uto. La modalidad era un deathmatch encadenados, que se llevó el recio Suzuki.

Yuya Aoki no tuvo problemas para concretar la segunda defensa del Campeonato Jr. BJW, respondiendo al desafío de Kazuki Hashimoto. Con un Tiger Suplex Hold puso punto final al duelo.

Como preludio al duelo por el Campeonato Mundial de Peso Completo Strong BJW, se enfrentraon Yuji Okabayashi, Shigehiro Irie, T-Hawk y El Lindaman contra Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani, Takuya Nomura y Fuminori Abe. Okabayashi impuso condiciones al monarca Hashimoto, lo que le da la confianza suficiente para su siguiente confrontación.

Luego de la lesión de The Bodyguard, BJW decretó que el Campeonato de Parejas BJW quedara vacante y decidió una lucha de adjudicación entre Daisuke Sekimoto (compañero de The Bodyguard) quien se unió a Kohei Sato para enfrentar a Ryuichi Kawakami y Kazumi Kikuta, quienes ya fueron campeones de Parejas All Asia. La lucha resultó muy reñida ya que los cuatro involucrados, basaron la estrategia en su fortaleza. Finalmente, la mayor experiencia de Sekimoto se impuso con un brutal German Suplex Hold sobre Kawakami, para quedarse con el cetro. Tras la celebración recibieron el desafío de Yuji Okabayashi y Shigehiro Irie, los ganadores del Saikyou Tag League.

En la batalla súper estelar, apareció una nueva versión de la Cage Death Match, que sirvió como marco para el duelo por el Campeonato de Peso Completo Death Match BJW entre el monarca Isami Kodaka y el peligrosísimo Abdullah Kobayashi. Fueron poco más de 15 minutos de sangrienta refriega, que culminaron con un Diving Elbow Drop que Abby realizó desde lo alto de la caja para doblegar a Kodaka y proclamarse campeón por quinta ocasión.

Los resultados completos son:

BJW «SUPER STAR WARRIORS», 18.12.2019

Yokohama Bunka Gymnasium

Asistencia: 1,081 Espectadores

0. Brahman Shu y Brahman Kei vencieron a Yuko Miyamoto y Kankuro Hoshino (6:57) cuando Kei colocó espaldas planas a Hoshino.

1. Tsutomu Oosugi, Banana Senga y Shinobu derrotaron a Tatsuhiko Yoshino, Kota Sekifuda y Koju Takeda con la Tenrankai no E de Oosugi sobre Sekifuda.

2. Chain Death Match: Hideki Suzuki venció a Orca Uto (5:47) por Estrangulamiento.

3. Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue y Masaki Morihiro derrotaron a Takuho Kato, Akira Hyodo y Kosuke Sato (8:30) con un Diving Elbow Drop de Nakanoue sobre Sato.

4. DEATHMATCH STAR WARRIORS 4 Board & α Death Match: Ryuji Ito, Masashi Takeda y Takumi Tsukamoto vencieron a Masaya Takahashi, Toshiyuki Sakuda y Yuki Ishikawa (11:21) con un Choking Zudon de Tsukamoto sobre Ishikawa.

5. BJW Jr. Heavyweight Title: Yuya Aoki (c) derrotó a Kazuki Hashimoto (13:44) con un Tiger Suplex Hold defendiendo el título

6. BJW Strong World Heavyweight Title Prelude: Yuji Okabayashi, Shigehiro Irie, T-Hawk y El Lindaman vencieron a Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani, Takuya Nomura y Fuminori Abe

(12:48) con la Powerbomb de Okabayashi sobre Hashimoto.

7. BJW Tag Team Title, Decision Match: Daisuke Sekimoto y Kohei Sato derrotaron a Ryuichi Kawakami y Kazumi Kikuta (18:50) con un German Suplex Hold de Sekimoto sobre Kawakami – conquistando el título.

8. BJW Death Match Heavyweight Title ~ New Iron Cage Death Match: Abdullah Kobayashi venció a Isami Kodaka

(c) (15:23) con un Diving Elbow Drop desde la Iron Cage – conquistando el título.