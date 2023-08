Billy Gunn y The Acclaimed vs. House of Black en AEW All In

Billy Gunn reapareció después de haber anunciado su retiro hace cuatro semanas, por la derrota de House of Black y lo hizo para lanzar un reto.

The Acclaimed cansados de los ataques de House of Black llamaron a los luchadores oscuros para enfrentarse una vez más; sin embargo, la respuesta fue contundente, pues Malakai Black y compañía llegaron a todo vapor para atacar a Max Caster y Anthony Bowens.

Sin embargo, Billy Gunn apareció para salvar a sus protegidos y lanzar el reto para AEW All In por el Campeonato de Tríos AEW.

He a badass and ready to kick ‘em as The Acclaimed and Billy Gunn challenge the House of Black at #AEWAllIn!#AEWDynamite pic.twitter.com/Hn9C27fVSX

— AEW on TV (@AEWonTV) August 24, 2023