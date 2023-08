Swerve Strickland tiene nuevo compañero para AEW All In

La rivalidad de Darby Allin y Nick Wayne se enfrentaron a Swerve Strickland y AR Fox, en un duelo más de la rivalidad entre estos dos equipos.

Wayne fue atacado en su campo de entrenamiento por Fox y Strickland, lo que hizo que la venganza se convirtiera en una obligación. Sin embargo, llevar a cabo esta venganza resultó complicado para Allin y su protegido, debido a la mayor experiencia y peso de sus rivales, lo cual fue un factor crucial en el desarrollo del combate.

El duelo se salió de control y la lucha terminó involucrando al público. Fox y Strickland salieron mejor parados de la situación, incluso dejando a Wayne con la nariz sangrando.

Pese a la desventaja de ser atacado dos contra uno, el joven luchador resistió los fuertes castigos y rompió el conteo en varias ocasiones, consiguiendo tiempo para reaccionar, lo que sucedió en un vuelo de AR Fox que falló, Wyane consiguió reaccionar y lo llevó a un toque de espaldas para llevarse el combate.

► Cambio para lucha en AEW All In

Al final del encuentro, Swerve Strickland le reclamó a AR Fox sobre la derrota y terminó por despedirlo. Tras esto, Brian Cage llegó para atacarlo.

Sting, Nick Wyane y Darby Allin llegaron al rescate y perdonaron a AR Fox por la traición.

Tras el combate, Christian y Luchasaurus aparecieron para dejar por entendido que el compañero de Strickland en All In en la lucha de ataúd ante Sting y Allin, será el ex «Capitán Carisma».