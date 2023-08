Realidad de AEW según Tony Khan: «No es ideal…»

Tony Khan habla de las malas relaciones existentes dentro del elenco de AEW en plena controversia en torno a CM Punk durante una reciente entrevista con The Hollywood Reporter mientras se encuentra ultimando los preparativos para All In 2023, donde The Best in the World luchará contra Samoa Joe por el «Campeonato Mundial Real».

► Tony Khan y la realidad de AEW

«Lo más importante para mí como CEO son los fanáticos de la lucha libre. Soy un apasionado seguidor de la lucha libre y trato de pensar como uno de ellos. Quiero contar con los mejores luchadores aquí en AEW. Busco tener la mejor plantilla. Y puede ser que algunos de ellos no tengan una buena relación entre bastidores o en la televisión. No es la situación ideal, pero es una realidad y no puedo obligar a todos a llevarse bien. No estoy seguro de que sea necesario, ni siquiera en beneficio de la lucha libre profesional, que todos se lleven bien. Sin embargo, en un mundo ideal, todos podrían concentrarse en sus luchas y brindar los mejores espectáculos para los fanáticos. Y creo que eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos tenido muy buenas cifras de audiencia. Así que incluso si los luchadores no se soportan entre sí detrás de escena y no quieren ser amigos, todos estamos de acuerdo en que este es un momento realmente emocionante para la compañía. Y es un momento verdaderamente emocionante para la industria de la lucha libre y para los aficionados».

«Hay muchas personas aquí que creen que son los mejores. Y creo que muchos de ellos tienen argumentos sólidos para considerarse los mejores. Mi objetivo es crear un ambiente en el que todos puedan demostrarlo varias veces a la semana y crear una plataforma donde los aficionados puedan decidir quiénes son los mejores luchadores, cuáles son las mejores rivalidades y cuáles son los mejores combates. Mientras pueda mantener a los principales talentos en AEW, tendremos los mejores combates y los mejores eventos. La alineación de luchadores que compiten en AEW All In es el grupo de talentos más sólido que hayamos reunido en un solo espectáculo. Presenta algunos de los combates más importantes en la historia de esta empresa y creo que va a ser uno de los días más memorables en la historia de la lucha libre profesional este domingo».