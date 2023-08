Aussie Open retuvieron el Campeonato de Parejas ROH rumbo a All In 2023

Antes de All In uno de los campeonatos podía cambiar de manos. Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher) llegaron para defender Campeonato de Parejas ROH ante Jeff Hardy y Matt Hardy. Quienes ganaran esta lucha enfrentarían en ALL IN a MJF y a Adam Cole.

Aunque los campeones iniciaron a todo vapor, los Hardy pronto consiguieron reaccionar para tener el control del encuentro, aunque Aussie Open buscaron por todos los medios volver a tener el dominio.

Los campeones lucieron confiados en cuanto pudieron llevar la batuta, golpeando arriba y abajo del ring a sus rivales a diestra y siniestra.

Tras varios minutos y oportunidad de ambos lados, las cosas parecían que nadie iba a poderse llevar el encuentro. Pero los Hardy sacaron una serie de castigos, pero al final, en un trabajo conjunto de Aussie Open, consiguieron derrotar a Jeff Hardy y retener el Campeonato de Parejas ROH.

Al final, MJF y Adam Cole llegaron para encarar a los campeones, aunque tras un intercambio de golpes con Aussie Open, un error casi hace que ambos terminaran enfrentados entre ellos.