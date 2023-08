Rey Fénix salió en ambulancia, y se anuncian dos aliados de BCC

En preparación para el enfrentamiento del Blackpool Combat Club contra una inusual alianza de seis luchadores de AEW All In en Londres,

Jon Moxley se enfrentó a Rey Fénix en un emocionante duelo con el propósito de allanar el camino hacia el próximo combate.

Fénix comenzó soltando patadas y movimientos rápidos para mantener a Moxley en una posición incómoda, prácticamente sin poder reaccionar. Sin embargo, en cuanto tuvo la oportunidad, Moxley respondió con golpes contundentes contra el luchador mexicano, primero intentando despojarlo de su máscara y luego conectando un pisotón.

El miembro del BCC continuó su ataque con potentes golpes debajo del ring, demostrando poca preocupación por el maltrecho estado de su oponente, a quien siguió golpeando sin piedad.

A pesar de las reacciones de Fénix, Moxley respondió con una serie de golpes fuertes para evitar que el enmascarado pudiera reponerse. La intensidad aumentó a medida que ambos luchadores luchaban por tomar el control del encuentro.

Sin embargo, cuando ambos gladiadores intentaron poner fin al enfrentamiento, la situación se volvió complicada, ya que cada uno evitaba el conteo del otro.

Aunque al final Moxley atrapó con un estrangulamiento Fénix, quien nunca se rindió, pero terminó desmayado. Al final, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli, atacaron a Fénix con una palanca.

Cuando Eddie Kingston y Penta llegaron para salvar al enmascarado, Santana y Ortiz lo evitaron, quienes anunciaron su alianza con BCC para All Inn.

Al final, Fénix fue retirado en camilla, por lo que parece que no podrá estar en All In.