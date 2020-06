No es una Superestrella desde 2007 pero de cuando en cuando el ex luchador la manera de llamar la atención de la empresa, o al menos de sus fanáticos, a través de declaraciones que realiza. El mes pasado criticó a Nia Jax por pasar demasiado tiempo en Tik Tok. Anteriormente había recordado su etapa en el imperio de Vince McMahon luchando con un vestido. Ahora, Big Vito arremete contra WWE por cómo están manejando la pandemia durante la Era Covid.

En una reciente publicación en Facebook, Vito hizo estas declaraciones contra su antigua empresa de lucha libre:

"Mi respuesta a WWE diciendo al talento que el no informar del covid-19 es una violación de la HIPPA (Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico). Cómo pueden hablar de la HIPPA cuando no les importa su Política de Bienestar ni la rehabilitación. Doble vara de medir.

"Todos ven que he estado luchando durante cinco años pero todos están alabando y apoyando a WWE. Los fanáticos tienen parte de la culpa por aceptar lo que hacen y por burlarse de mí cuando dije que los luchadores necesitamos un sindicato que abogue por nuestra salud.

"Ahora que los luchadores se enfrentan a posibles resultados fatales, posibles muertes por covid-19, con hijos, esposas y padres viviendo con ellos, WWE está poniendo en peligro la vida y la salud de todos. Y no les importa una mierd*.

"Recuerdo que se suponía que iban a seguir un protocolo, que iban a realizar pruebas constantemente. Ahora están en el Centro de Rendimiento sin máscara como si todo fuera una broma, como Nia Jax y sus videos en Tik Tok. Son un montón de hipócritas.

"Pueden compartir mi respuesta y espero que todos los medios hagan lo propio. Tomen una posición frente a todo esto, chicos, y estén a salvo. No sean ovejas. Si ustedes no van a las grabaciones de televisión no van a hacer sus shows. Un sindicato es ahora más necesario que nunca. Publiquen esto donde quieran, a WWE no le gusta la gente que piensa por sí misma".