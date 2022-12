Bianca Belair tiene una nueva contendiente al Campeonato Femenil Raw: Alexa Bliss. Esta protagonizó una de las sorpresas del Raw de esta semana venciendo a Bayley para ganarse la oportunidad titular. Recordemos que fue una de las principales aliadas de la monarca en su rivalidad con Damage CTRL. Pero finalmente las dos se verán las caras en un combate del que todavía no se conoce la fecha. Podría ser en Royal Rumble 2023 pero dado que todavía queda mes y medio para entonces quizá suceda antes en un prgorama semanal.

Mientras tanto, nos enfocamos en un nuevo adelanto de que Alexa Bliss va a volver a endemoniarse. Desde que Bray Wyatt hizo su retorno a WWE los ha habido y esta noche sin duda se dio el más claro de todos cuando la recién proclamada contendiente puso a la campeona en posición para aplicarle el Sister Abigail. Finalmente, no lo hizo, pero ambas luchadoras se quedaron sorprendidas y confusas con lo que acababa de pasar. Bliss no hizo ninguna declaración posterior pero Bianca Belair sí dijo lo siguiente una vez en backstage:

"I'm still trying to figure out what that was…" 🧐#WWERaw @BiancaBelairWWE @AlexaBliss_WWE pic.twitter.com/G2mCIpkLBR

