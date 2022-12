Rhea Ripley: «Mi Latino Heat es el más duro de WWE»

Durante el Raw de esta semana, Rhea Ripley tuvo un mano a mano con Asuka que nunca sabremos si hubiera ganado de no haber intervenido Dominik Mysterio. Hizo posible que la «Emperatriz del Mañana» se distrajera mientras le rociaba la cara con un líquido azul para que después «La Erradicadora» le aplicara su Riptide para obtener la victoria. El hijo de Rey Mysterio fue además quien posteriormente logró la victoria para The Judgment Day en un combate de tercias contra The Street Profits y Akira Tozawa. Qué gran noche para el joven luchador.

No solo para él sino para toda la facción, que sigue brillando, aunque no esté muy claro hacia donde van cuando nos aventuramos a imaginar qué puede pasar con ellos a comienzos de 2023 durante el Camino a WrestleMania. Pero el caso es que en estos momentos están teniendo éxito y esta semana tuvo mucha influencia en ello Dominik. Por eso, durante una entrevista de los cuatro entre bastidores una vez acabado el programa, Rhea Ripley, Finn Bálor y Damian Priest se deshicieron en elogios hacia él. Lo vemos a continuación:

"My Latino Heat, he proved once again why he's the toughest man here in WWE." – Mami#RawTalk @RheaRipley_WWE @DomMysterio35 pic.twitter.com/NxlpbUywZB

— WWE (@WWE) December 13, 2022